अजमेर

PM Modi Rajasthan Visit LIVE : राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान का आगाज़, अब जड़ से ख़त्म होगा ‘सर्वाइकल कैंसर’!

राजस्थान की पावन धरा अजमेर में आज इतिहास रचा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायुसेना के विशेष विमान से किशनगढ़ एयरपोर्ट लैंड कर चुके हैं, जहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। अब प्रधानमंत्री घूघरा हेलिपैड से सीधे कायड़ विश्राम स्थली पहुँच रहे हैं, जहाँ वे राजस्थान को 16,680 करोड़ रुपये की सौगातें देंगे। यह पूरी तरह से एक 'सरकारी कार्यक्रम' है, जिसमें विकास, स्वास्थ्य और रोजगार का त्रिवेणी संगम देखने को मिलेगा।

अजमेर

image

Nakul Devarshi

Feb 28, 2026

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के हृदय स्थल अजमेर में विकास का 'महासंगम' कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कायड़ विश्राम स्थली पहुँचकर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। यह दौरा राजस्थान के बुनियादी ढांचे को बदलने वाला साबित होगा, जहाँ प्रधानमंत्री शहरी विकास, सिंचाई, ऊर्जा और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

किशनगढ़ में लैंडिंग और भव्य स्वागत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान जैसे ही किशनगढ़ एयरपोर्ट पर उतरा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए घूघरा हेलिपैड पहुँच रहे हैं, जहाँ से सड़क मार्ग द्वारा वे सभा स्थल पहुँचेंगे।

सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ देशव्यापी युद्ध

इस दौरे का सबसे महत्वपूर्ण और भावनात्मक पहलू महिलाओं का स्वास्थ्य है। प्रधानमंत्री ने अजमेर से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए राष्ट्रव्यापी एचपीवी (HPV) टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया।

  • लक्ष्य: भारत में महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर को जड़ से खत्म करना।
  • महत्व: यह पहल देश भर में करोड़ों लड़कियों को भविष्य में होने वाले जानलेवा कैंसर से सुरक्षा प्रदान करेगी।

कनेक्टिविटी का 'सुपर एक्सप्रेसवे': बांदीकुई-जयपुर और अन्य सड़कें

प्रधानमंत्री सड़क संपर्क को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हुए कई नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का उपहार देंगे:

  • जयपुर-बांदीकुई एक्सप्रेसवे: 4-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, जिससे जयपुर से दिल्ली की राह और आसान होगी।
  • 6-लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे: अमृतसर-जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर के पैकेज-7 का लोकार्पण।
  • जोधपुर एलीवेटेड रोड: जोधपुर शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म करने के लिए 4-लेन एलीवेटेड रोड की आधारशिला।

पानी और बिजली: राजस्थान की रगों में दौड़ेगा विकास

सरकार की 'हर घर जल' और 'अक्षय ऊर्जा' की प्रतिबद्धता को यहाँ मूर्त रूप मिलेगा:

  • पेयजल परियोजनाएं: नोनेरा और परवान-अकावाद पेयजल परियोजनाओं के कुल 9 पैकेजों की आधारशिला रखी जाएगी।
  • ऊर्जा क्षेत्र: राजस्थान के रिन्यूएबल एनर्जी जोन (REZ) से बिजली निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का उद्घाटन। साथ ही 220 KV और 400 KV के नए ग्रिड सबस्टेशनों की नींव रखी जाएगी।

रोजगार उत्सव: 21,800 युवाओं के हाथों में 'नियुक्ति पत्र'

प्रधानमंत्री अपने युवा साथियों के लिए सबसे बड़ी खुशी लेकर आए हैं। राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित 21,800 से अधिक युवाओं को प्रधानमंत्री स्वयं नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इनमें पटवारी, नर्सिंग स्टाफ, सीएचओ और तकनीकी सहायक शामिल हैं।

Updated on:

28 Feb 2026 11:37 am

Published on:

28 Feb 2026 11:26 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / PM Modi Rajasthan Visit LIVE : राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान का आगाज़, अब जड़ से ख़त्म होगा 'सर्वाइकल कैंसर'!

