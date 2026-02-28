PM Modi Rajasthan Visit LIVE : राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान का आगाज़, अब जड़ से ख़त्म होगा ‘सर्वाइकल कैंसर’!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के हृदय स्थल अजमेर में विकास का 'महासंगम' कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कायड़ विश्राम स्थली पहुँचकर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। यह दौरा राजस्थान के बुनियादी ढांचे को बदलने वाला साबित होगा, जहाँ प्रधानमंत्री शहरी विकास, सिंचाई, ऊर्जा और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान जैसे ही किशनगढ़ एयरपोर्ट पर उतरा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए घूघरा हेलिपैड पहुँच रहे हैं, जहाँ से सड़क मार्ग द्वारा वे सभा स्थल पहुँचेंगे।
इस दौरे का सबसे महत्वपूर्ण और भावनात्मक पहलू महिलाओं का स्वास्थ्य है। प्रधानमंत्री ने अजमेर से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए राष्ट्रव्यापी एचपीवी (HPV) टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया।
प्रधानमंत्री सड़क संपर्क को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हुए कई नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का उपहार देंगे:
सरकार की 'हर घर जल' और 'अक्षय ऊर्जा' की प्रतिबद्धता को यहाँ मूर्त रूप मिलेगा:
प्रधानमंत्री अपने युवा साथियों के लिए सबसे बड़ी खुशी लेकर आए हैं। राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित 21,800 से अधिक युवाओं को प्रधानमंत्री स्वयं नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इनमें पटवारी, नर्सिंग स्टाफ, सीएचओ और तकनीकी सहायक शामिल हैं।
