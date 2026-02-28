PM Modi Rajasthan Visit LIVE : राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान का आगाज़, अब जड़ से ख़त्म होगा ‘सर्वाइकल कैंसर’!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के हृदय स्थल अजमेर में विकास का 'महासंगम' कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कायड़ विश्राम स्थली पहुँचकर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। यह दौरा राजस्थान के बुनियादी ढांचे को बदलने वाला साबित होगा, जहाँ प्रधानमंत्री शहरी विकास, सिंचाई, ऊर्जा और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।