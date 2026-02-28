Good News: राजस्थान के इन शहरों की हो गई बल्ले-बल्ले! 4-लेन से लेकर 8-लेन सड़कों का बिछेगा जाल, प्रॉपर्टी सेक्टर में आएगा जबरदस्त बूम

Good News For Rajasthan: राजस्थान के विकास की रफ्तार अब 'बुलेट ट्रेन' की तरह दौड़ने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश को ₹16,600 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात मिली है। इस मेगा प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा फोकस सड़कों के जाल पर है, जिससे न केवल सफर आसान होगा, बल्कि राजस्थान के रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी सेक्टर में भी भारी उछाल (Boom) आने की पूरी संभावना है।