Ajmer: होली की खुशियों के बीच छाया मातम, प्रेमिका से झगड़े के बाद प्रेमी ने दे दी जान, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

पुलिस पड़ताल में आया कि प्रेमिका से झगड़े के बाद रूद्र प्रताप ने फ्लैट का दरवाजा बंद कर लिया। पड़ोसियों ने दरवाजा खुलवाने की कोशिश की लेकिन उसने नहीं खोला। दरवाजा तोड़ने पर वह फंदे पर लटका मिला। सूचना पर रूद्र प्रताप के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की मोर्चरी रखवाया है।