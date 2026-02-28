PM Modi Ajmer Visit : पीएम मोदी थोड़ी देर में पहुंचेंगे अजमेर, क्या जानते हैं दौरे से जुड़ी ये दिलचस्प बातें?

फाइल फोटो पत्रिका
PM Modi Ajmer Visit : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अजमेर से लगाव रहा है। उनकी पूर्व में तीन मर्तबा अजमेर और पुष्कर में चुनाव सभा हो चुकी है। इस बार वह राज्य में विकास कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण की सौगात देने आ रहे है। पीएम मोदी सुबह 9.30 बजे अजमेर पहुंचेंगे।
पीएम मोदी की सबसे पहले कायड़ विश्राम स्थली में सभा हुई थी। इसे विजय संकल्प सभा नाम दिया गया था। उन्होंने राज्य में ईआरसीपी सहित कई परियोजनाओं के कार्य आगे बढ़ाने का जिक्र किया था। उन्होंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजा अजयपाल, संतनागरीदास, बीर तेजाजी को भी याद किया। यह अजमेर में बतौर प्रधानमंत्री उनकी पहली सभा थी।
मोदी ने सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर कायड़ विश्रामस्थली में सभा की संबोधित किया था। कहा था कि कांग्रेस ने वन रैंक वन पेंशन के लिए 50 साल में 500 करोड़ रुपए ही दिए। हमारी सरकार ने 9 साल में 65 हजार करोड़ रुपए जारी किए। 19 करोड़ महिलाओं के घरों में गैस कनेक्शन पहुंचा दिए।
पुष्कर में आयोजित विजय शंखनाद रैली में भी मोदी ने सभा को संबोधित किया था। अपने 40 मिनट के भाषण में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने कांग्रेस की लूट की दुकान का शटर गिराकर परमानेंट इलाज कर दिया है।
तीन करोड़ माताओं को लखपति दीदी बनाने का सपना है। 12 करोड़ टॉयलेट, 10 करोड़ उज्जवला गैस कनेक्शन, ।। करोड़ घर-घर नल कनेक्शन, महिलाओं के खाते में 15 करोड़ रुपए डालने का जिक्र किया।
