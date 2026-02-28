PM Modi Ajmer Visit : पीएम मोदी थोड़ी देर में पहुंचेंगे अजमेर, क्या जानते हैं दौरे से जुड़ी ये दिलचस्प बातें?

मोदी ने सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर कायड़ विश्रामस्थली में सभा की संबोधित किया था। कहा था कि कांग्रेस ने वन रैंक वन पेंशन के लिए 50 साल में 500 करोड़ रुपए ही दिए। हमारी सरकार ने 9 साल में 65 हजार करोड़ रुपए जारी किए। 19 करोड़ महिलाओं के घरों में गैस कनेक्शन पहुंचा दिए।