PM Modi Ajmer Visit : पीएम मोदी आज आएंगे अजमेर, देशभर में HVP वेक्सीन की करेंगे शुरुआत, देंगे ₹16,00,0 करोड़ की सौगात

PM Modi Ajmer Visit : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अजमेर (राजस्थान) आएंगे। पंचायतराज एवं निकाय के संभावित चुनाव से पूर्व अजमेर में सभा को लेकर राजनीतिक हल्के में भी खासा चर्चा है। मोदी 9 से 14 वर्ष की किशोरियों को एचवीपी वेक्सीन की खुराक देकर राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा राज्य में 16 हजार 686 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात देने के अलावा कायड़ विश्रामस्थली में सभा को संबोधित करेंगे।