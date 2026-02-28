28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

अजमेर

PM Modi Ajmer Visit : पीएम मोदी आज आएंगे अजमेर, देशभर में HVP वेक्सीन की करेंगे शुरुआत, देंगे ₹16,00,0 करोड़ की सौगात

PM Modi Ajmer Visit : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राजस्थान के मशहूर शहर अजमेर आएंगे। पीएम मोदी करीब 16 हजार करोड़ रुपए के कार्यों की सौगात जनता को देंगे। उसके बाद कायड़ विश्रामस्थली में जनसभा को सम्बोधित करेंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

अजमेर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Feb 28, 2026

PM Modi Ajmer Visit today HVP vaccine nationwide launch giving a gift worth ₹16,000 crore

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फोटो -ANI

PM Modi Ajmer Visit : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अजमेर (राजस्थान) आएंगे। पंचायतराज एवं निकाय के संभावित चुनाव से पूर्व अजमेर में सभा को लेकर राजनीतिक हल्के में भी खासा चर्चा है। मोदी 9 से 14 वर्ष की किशोरियों को एचवीपी वेक्सीन की खुराक देकर राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा राज्य में 16 हजार 686 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात देने के अलावा कायड़ विश्रामस्थली में सभा को संबोधित करेंगे।

कायड़ विश्रामस्थली में होने वाली सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहेंगे। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। वे राजस्थान को कई सौगात देंगे।

देंगे नियुक्ति पत्र

मोदी 21 हजार 863 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। इनमें राजस्व विभाग के 3,320 पटवारी, 2,291 संविदा लेखा सहायक, 2950 पशुधन सहायक, 3822 सीएचओ, 7357 पब्लिक हेल्थ केयर नर्स, मेडिकल लेब टेक्निशियन, लैब टेक्निशियन, नर्सिंग प्रभारी और अन्य नियुक्तियां शामिल हैं।

योजनाओं की होगी शुरुआत

प्रधानमंत्री शहरी और ग्रामीण विकास, सड़क, रेलवे, सिंचाई और प्रौद्योगिकी, औद्योगिक विकास से जुड़ी योजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। इनकी लागत करीब 16 हजार 686 करोड़ रुपए होगी। इन परियोजनाओं मे 8554 करोड़ की 34 परियोजनाएं राज्य से जुड़ी हैं।

लोकार्पण एवं शिलान्यास भी

प्रधानमंत्री मोदी कायड़ विश्राम स्थली से राष्ट्रीय राजमार्ग और ऊर्जा से जुड़ी 8132 करोड़ रुपए की नौ परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें 1,207 करोड़ रूपए की लागत से बांदीकुई-जयपुर फोरलेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे सहित अन्य शामिल होंगे।

Jaipur Traffic Jam : जयपुर का ट्रैफिक जाम खत्म करने का मिला सॉल्यूशन, द्रव्यवती नदी को लेकर विशेषज्ञों ने दिया बड़ा सुझाव
जयपुर
Jaipur traffic jam end Solution found Experts gave a big suggestion regarding Dravyavati river

Published on:

28 Feb 2026 07:10 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / PM Modi Ajmer Visit : पीएम मोदी आज आएंगे अजमेर, देशभर में HVP वेक्सीन की करेंगे शुरुआत, देंगे ₹16,00,0 करोड़ की सौगात

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

