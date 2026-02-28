Malpura Riot Case: मालपुरा दंगा केस में 25 साल बाद आया कोर्ट का बड़ा फैसला, दो नाबालिगों की हत्या से जुड़ा है पूरा मामला

मालपुरा थाना क्षेत्र में 10 जुलाई, 2000 को सांप्रदायिक दंगे में 10 वर्षीय जुम्मा व 14 वर्षीय बंटी उर्फ ईशाक की हत्या हुई थी। इसको लेकर रिश्तेदार रूस्तम ने 11 जुलाई, 2000 को रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें बताया कि दोनों बच्चे जंगल में बकरियां चराने गए थे, जिनकी समुदाय विशेष के लोगों ने हत्या कर दी। अनुसंधान के बाद इस मामले में 22 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया। इनमें से 5 को हाईकोर्ट ने वर्ष 2016 में ही डिस्चार्ज कर दिया एवं एक आरोपी को नाबालिग माना गया। इनके अलावा एक आरोपी की मौत हो चुकी है।