Rajasthan Weather Update: 33 जिलों में आज बारिश का अलर्ट, 3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी; 3 जिलों में स्कूलों की छुट्टी

पिछले 24 घंटे की बात करें तो सबसे अधिक बारिश खण्डार (सवाईमाधोपुर) में पांच इंच दर्ज की गई। इसके अलावा जयपुर, कोटा, झालावाड़, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, और बारां सहित कई जिलों में दिनभर बारिश की झड़ी लगी रही। बारिश से तापमान में चार से पांच डिग्री की गिरावट होने के साथ ही आमजन को गर्मी और उमस से राहत मिली। बारां जिले में भैंसासुर नदी और बाण गंगा नदी में पानी की अच्छी आवक होने से उनका जलस्तर बढ़ गया। इस कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान कई वाहन चालक नदी में पानी के बीच से पैदल ही अपने दुपहिया वाहन निकालते दिखे।