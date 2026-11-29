सुल्तानपुर थानाधिकारी दौलत साहू के अनुसार कार में सवार तीनों लोगों की हादसे में मौत हुई है। मृतकों के पास मिले दस्तावेजों के आधार पर दो मृतकों की पहचान दिल्ली के शास्त्री नगर, अशोक विहार निवासी राजेश कुमार कनोडिया (56 ) और उसकी पत्नी मोनिका कनोडिया (48 )के रूप में हुई है। वहीं तीसरे मृतक की पहचान अभी नहीं हो सकी है, जिसकी उम्र 25-28 साल के बीच की बताई जा रही है। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस कार में मिले दस्तावेजों के आधार पर मृतकों के परिजनों से संपर्क करने का प्रयास कर रही है। तीसरे युवक की पहचान और तीनों के आपसी संबंधों की पुष्टि की जा रही है।