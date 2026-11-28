कोटा। भामाशाहमंडी में शनिवार को कृषि जिंसों की आवक लगभग 2 लाख 20 हजार कट्टे रही। मंडी में धान के भाव 50 रुपए, सोयाबीन 50 रुपए, सरसों 100 रुपए और चना 150 रुपए प्रति क्विंटल तक तेज रहे। इसके उलट लहसुन के भावों में 500 रुपए की मंदी दर्ज की गई। लहसुन की आवक लगभग 7500 कट्टे रही। इसके भाव 5500 से 17000 रुपए प्रति क्विंटल के बीच रहे।