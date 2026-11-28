आत्मदेव भगवान ने कहा कि संसार में तरह-तरह के कांटे मिलते हैं, लेकिन मनुष्य को अपना स्वभाव सुधारने का प्रयास करना चाहिए। कथावाचक ने जोर दिया कि अहम भाव सर्वनाश का कारण है। 'मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं' यह भावना अभिमान है। स्वभाव में सुधार सेवा और समर्पण से ही आता है। मनुष्य को भगवान से अपना संबंध मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि भगवान सर्वत्र विद्यमान हैं और अपने भक्तों की हर व्यवस्था करते हैं। अपने जीवन की हर बात भगवान को सौंप देनी चाहिए। कथावाचक ने समझाया कि यदि भक्त भगवान को अपना सर्वस्व मानता है तो भगवान भी अपने भक्त को अपना सर्वस्व मानते हैं। उन्होंने जीवन को धर्म और भक्ति से जोड़ने का संदेश देते हुए कहा कि कर्म भी करें तो भगवान के लिए करें, इच्छा भी करें तो भगवान के दर्शन की और सबके कल्याण की रखें। क्रोध भी करना पड़े तो धर्म की रक्षा के लिए करें और लोभ करना ही है तो भगवान के नाम का लोभ करें। कथा के दौरान संगीतमय भजन सुनाए गए, जिन पर श्रद्धालु भावविभोर होकर नृत्य करने लगे।