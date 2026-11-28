मोड़क स्टेशन. मुकुंदरा टनल शुरू होने के बाद उम्मीद थी कि दरा घाटी से गुजरने वाले वाहन चालकों को जाम और परेशानी से राहत मिलेगी, लेकिन घाटी के सात किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग की बदहाली अब भी मुसीबत बनी हुई है। सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे और क्षतिग्रस्त किनारों के कारण वाहन चालकों को संभलकर निकलना पड़ रहा है। गड्ढों से बचने के लिए वाहनों की रफ्तार धीमी होती है, वहीं संकरे और टूटे किनारों के चलते बड़े वाहनों को निकलने में परेशानी होती है। इससे कई बार वाहनों की कतार लग जाती है और जाम जैसे हालात बन जाते हैं।