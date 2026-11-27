दुकानदारों ने बताया कि वह मुंबई बंदरगाह पर विदेशों से आने वाले कपड़े के इकट्ठे लाट सस्ते दामों पर खरीद लेते हैं। जिससे वह इन्हें ग्राहकों को सस्ती दर पर उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा भी सर्दी से बचाव के लिए सभी प्रकार के ऊनी कपड़े उपलब्ध हैं। जिन्हें देशी लोग विदेशी चाव से खरीद रहे हैं। मेले के बाजार में इस प्रकार की बहुत सारी दुकानें लगी है। इसके साथ ही लोग मेले से अपने घरों पर कमरों को सजाने के लिए तरह-तरह के फूल, गुलदस्ते, क्रोकरी खरीद रहे हैं। चूड़ी बाजार में महिलाओं की चूड़ी व चूड़े खरीदने के लिए भीड़ लगी है। जिससे मेले के बाजारों में सुबह से लेकर रात तक रौनक दिखाई दे रही है।