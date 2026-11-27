कोटा. अपराधियों पर शिकंजा कसने और अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ कोटा ग्रामीण पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। जिले में चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग’ के तहत पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीम ने देवली मांझी क्षेत्र में हिस्ट्रीशीटर देवेन्द्र गुर्जर के चरागाह भूमि पर कथित रूप से किए गए अवैध कब्जे को हटाते हुए पक्के मकान और बाड़े को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। करीब दो बीघा चरागाह भूमि पर बने इस मकान की अनुमानित कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई गई है। कार्रवाई के बाद अतिक्रमण मुक्त कराई गई सरकारी भूमि को प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया।
कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि कोटा ग्रामीण जिले में लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों और उनकी अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में देवली मांझी थाना क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर देवेन्द्र गुर्जर की ओर से चरागाह भूमि पर किए गए अतिक्रमण की राजस्व विभाग की टीम से जांच करवाई गई थी। जांच में चरागाह की दो बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर 2000 वर्गफीट का मकान और बाड़े का निर्माण किया जाना सामने आया।
इसके बाद तहसीलदार कनवास एवं प्रशासन की ओर से नियमानुसार नोटिस जारी किए गए। निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद गुरुवार को पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची तथा जेसीबी की सहायता से अवैध निर्माण ध्वस्त करवाकर करीब दो बीघा चरागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया।
पुलिस के अनुसार हिस्ट्रीशीटर देवेन्द्र गुर्जर के खिलाफ मारपीट, राजकार्य में बाधा सहित अन्य आपराधिक गतिविधियों से जुड़े 11 प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि जिले में सक्रिय अपराधियों की पहचान कर उनके द्वारा अपराधों से अर्जित संपत्तियों तथा अवैध कब्जों के जरिए बनाई गई संपत्तियों को चिह्नित किया जा रहा है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ कानून के तहत लगातार कार्रवाई की जाएगी।
कोटा ग्रामीण पुलिस की ओर से सक्रिय अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए ‘ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग’ चलाया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकल्याण मीणा के सुपरविजन में सभी वृत्ताधिकारियों एवं थानाधिकारियों को अपराधियों की अवैध संपत्तियों को चिह्नित कर संबंधित विभागों के समन्वय से नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्रवाई के दौरान वृत्ताधिकारी राजकुमार, तहसीलदार कनवास महेन्द्र सिंह, नायब तहसीलदार पवन मीणा, सांगोद थाना प्रभारी गिरिराज शर्मा, देवली मांझी थाना प्रभारी, अन्य पुलिसकर्मी तथा आरएसी का जाप्ता मौजूद रहा।
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