शिविरों में मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संवैधानिक मूल्य और संवैधानिक उपचारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही मानवाधिकार, न्याय तक पहुंच की व्यवस्था और जरूरतमंद लोगों को मिलने वाली विधिक सहायता के बारे में समझाया। अधिकार मित्रों ने एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम, बंधुआ मजदूरों के अधिकार और साइबर अपराध से पीड़ित लोगों को उपलब्ध कानूनी सहायता के प्रावधानों से भी अवगत कराया। विद्यार्थियों को बताया गया कि किसी भी प्रकार के शोषण या अन्याय की स्थिति में कानून उनकी सुरक्षा के लिए मौजूद है और वे विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।