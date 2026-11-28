झालरापाटन. आर्यिका यशस्विनी माता को नई पिच्छिका देने का सौभाग्य सवाई माधोपुर निवासी अशोक कुमार बड़जात्या व सुदृष्टि मति माता को पिच्छिका देने का सौभाग्य इंदौर निवासी कमल कुमार अग्रवाल को मिला। पुरानी पिच्छिका लेने का सौभाग्य झालरापाटन निवासी रेणू सुनील नौपडा़, पुष्पा देवी पदमचंद नौपडा़ व केकड़ी निवासी विजय कुमार को मिला। आर्यिकाओं का पाद प्रक्षालन केकड़ी निवासी टीकमचंद, शास्त्र भेंट ललित कुमार मौसम कुमार को मिला। कार्यक्रम में झालरापाटन के अलावा झालावाड़, पिडा़वा, इंदौर, उज्जैन, कोटा, केकड़ी, मकराना, मेड़ता सिटी व भोपाल तक के श्रावक मौजूद थे।