परिणाम घोषित होते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर दौड़ गई। पंचायत समिति परिसर कांग्रेस के नारों से गूंज उठा। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और ढोल-नगाड़ों के साथ नाचते-गाते हुए मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई। इस दौरान मौजूद विधायक सुरेश गुर्जर की आंखें नम हो गईं। उत्साहित कार्यकर्ताओं ने विधायक को कंधों पर उठा लिया और जमकर नारेबाजी की। निर्वाचन विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त कर शपथ ग्रहण करने के बाद बाहर निकली नवनिर्वाचित प्रधान देविका मीणा का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। देविका मीणा ने कहा कि 31 साल बाद क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस को पूर्ण बहुमत देकर उन्हें प्रधान पद की जिम्मेदारी सौंपी है। गौरतलब है कि नवनिर्वाचित प्रधान देविका मीणा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष बालचंद मीणा की पुत्रवधू हैं।