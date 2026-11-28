विभाग सूत्रों के अनुसार मौजूदा सरकार में लाडली स्कीम के तहत पुलिस महकमे के प्रस्ताव के आधार पर ग्रामीण-कस्बाई अंचल में स्कूलों के आस-पास, सार्वजनिक जगहों पर 155 पोल पर कैमरे लगाने को मंजूरी मिली। अब तक 141 पोल पर 364 कैमरे लगाए जा चुके हैं, 14 पोल पर और लगाने हैं। सभी कैमरे चालू तो हैं, लेकिन ऑनलाइन नहीं हुए। शहर में तो फाइबर केबल बिछने से सारे कैमरे अभय कमांड सेंटर से जुड़े हुए हैं, लेकिन ग्रामीण-कस्बाई अंचल के यह कैमरे ऑफलाइन ही हैं क्योंकि वहां इतनी सुविधा नहीं है। ऐसे में कैमरों में केवल रिकॉर्डिंग हो सकती है, लाइव नहीं हैं।