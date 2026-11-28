ग्रामीण अब अपने घरों को जालियां लगाकर बंद करने को मजबूर हैं। कस्बे के आसपास के किसान, जो सब्जी व फलदार पौधे लगाकर जीवनयापन करते हैं, वे भी परेशान हैं। बंदर उनकी सब्जियों व फलों की फसलों को रोज नष्ट कर रहे हैं। ये कस्बे की बिजली आपूर्ति को भी बार-बार नुकसान पहुंचाकर बाधित करते हैं। एक समय तलवास अपनी हरियाली और फलदार पेड़-पौधों के लिए जाना जाता था। यहां आम के दर्जनों बाग थे, लेकिन अब वे सभी बंदरों के कारण नष्ट हो गए हैं। नीम के पेड़ भी पूरे गांव से खत्म हो गए हैं। नए पौधे लगाने पर बंदर उन्हें बढ़ने से पहले ही नष्ट कर देते हैं, जिससे कस्बे की हरियाली गायब हो गई है। तलवास के ग्रामीणों ने पंचायत प्रशासन से मांग की है कि इन बंदरों को पकड़कर रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में छोड़ा जाए, ताकि कस्बे को इस उपद्रव से राहत मिल सके।