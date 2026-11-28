सांगोद. शहर में बपावर रोड पर सड़क चौड़ाईकरण कार्य के चलते आए दिन लग रहे जाम से लोगों को राहत दिलाने के लिए पुलिस एवं प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। मार्ग पर बेरिकेडिंग लगाकर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाते हुए उन्हें दूसरे मार्गों से डायवर्ट किया जा रहा है। इससे जाम से काफी हद तक राहत मिली है। उल्लेखनीय है कि बपावर रोड पर सड़क चौड़ाईकरण कार्य के चलते एक तरफ की सड़क पूरी तरह तोड़ दी गई है। सड़क के दूसरे हिस्से से ही दोनों तरफ के वाहनों की आवाजाही हो रही थी। संकरे मार्ग पर आमने-सामने भारी वाहन आने से बार-बार जाम लग रहा था। इससे वाहन चालकों के साथ ही राहगीरों और आसपास के दुकानदारों को भी परेशानी उठानी पड़ रही थी।