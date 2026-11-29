यह घटना रणथंभौर बाघ परियोजना की तालेड़ा रेंज में शनिवार शाम हुई। जानकारी के अनुसार सावंटा निवासी पदमा देवी (32) पत्नी प्रेमसिंह गुर्जर अपने ढाई वर्षीय बेटे बुद्धी के साथ गांव के पास जंगल क्षेत्र में स्थित देवस्थान पर धोक लगाने जा रही थी। इसी दौरान झाड़ियों में छिपे वन्यजीव ने अचानक बच्चे पर हमला कर दिया। हमलावर वन्यजीव को पैंथर बताया गया है। बेटे को बचाने के लिए पदमा देवी उससे भिड़ गई और बच्चे को बचाने का प्रयास किया। महिला के शोर मचाने पर आसपास मौजूद ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने एकजुट होकर शोर मचाया, जिसके बाद वन्यजीव झाड़ियों में ओझल हो गया।