नगरपरिषद की ओर से दिवाली से पहले अतिक्रमण हटाने के नाम पर अभियान चलाया गया था, लेकिन इसके बाद दोबारा अतिक्रमण नहीं हो, इसकी निगरानी तक नहीं की। न नियमित अभियान चलाया जा रहा है और न ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कोई सख्ती दिखाई दे रही है। ऐसे में अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। सवाल यह है कि जब कुछ दिनों बाद फिर वही हालात बनने हैं तो अतिक्रमण हटाने के अभियान का आखिर क्या औचित्य है? शहरवासियों को अस्थायी कार्रवाई नहीं, बल्कि बाजारों को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए नियमित और ठोस व्यवस्था की दरकार है