पंचायत समिति चुनाव में भाजपा के 6 और कांग्रेस के 2 सदस्य विजयी हुए हैं। वहीं, 19 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज कर राजनीतिक दलों के सामने अलग चुनौती खड़ी कर दी है। ऐसे में प्रधान पद के चुनाव में निर्दलीय सदस्यों का समर्थन सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। चुनाव से पहले जहां राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों के दम पर प्रधान बनाने की रणनीति बना रहे थे, वहीं परिणाम आने के बाद निर्दलीयों की भूमिका निर्णायक बन गई है।