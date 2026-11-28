अधिकारियों व कार्मिकों की कमी के कारण विभागीय योजनाएं पूरी तरह से धरातल पर नहीं उतर पा रही है। साथही बेरोजगार युवाओं को योजनाओं का पूरा लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। लम्बे समय से पोर्टल के नहीं चलने से बेरोजगारी भत्ते के आवेदनों की जांच तक नहीं हो पा रही है और ऐसे में बेरोजगारों को समय पर भत्ता भी नहीं मिल पा रहा है। जानकारी के अनुसार वर्तमान में जिले में 15 हजार से अधिक बेरोजगार पंजीकृत हैं और इनमें से करीब चार हजार महिलाएं हैं।