प्रधान पद के चुनाव को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। चुनाव के दौरान किसी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। सुरक्षा व्यवस्था के तहत करीब दो किलोमीटर के क्षेत्र में बाजार बंद रखा गया। साथ ही जगह-जगह बैरिकेडिंग कर आवागमन नियंत्रित किया गया।पुलिस और प्रशासन की निगरानी में चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। कांग्रेस को मिले स्पष्ट बहुमत और प्रधान पद पर जीत से खंडार पंचायत समिति में पार्टी की स्थिति मजबूत हुई है।