चूरू: घर में शौचालय होता तो जिंदा होता अविनाश! मां को ढूंढते हुए रेलवे ट्रैक पर पहुंचा मासूम, ट्रेन की चपेट में आने से मौत

बावड़ी (चूरू): घर में शौचालय होता तो शायद आज अविनाश अपनी मां की गोद में खेल रहा होता। परिवार की आंखों में उसकी यादें हैं और घर में ऐसा सन्नाटा पसरा है, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। महाराष्ट्र में मजदूरी कर परिवार का पेट पालने वाला पिता किशनलाल वर्मा जब घर लौटा तो उसका दो साल का मासूम बेटा दुनिया में नहीं था। 21 अक्टूबर को मां को ढूंढते हुए रेलवे ट्रैक तक पहुंचे अविनाश की सीकर से जयपुर जा रही डेमू ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई थी। यह हादसा परिवार के लिए कभी न भरने वाला जख्म बन गया। साथ ही, गांव में बुनियादी सुविधाओं और सरकारी योजनाओं के लाभ को लेकर किए जा रहे दावों पर भी सवाल खड़े कर गया।