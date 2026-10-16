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Churu News: होटल के अंदर चल रही थी अनैतिक गतिविधि, पुलिस ने छापा मारकर संचालक को पकड़ा, युवती का किया रेस्क्यू

चूरू जिले के सरदारशहर में पुलिस ने एक होटल पर दबिश देकर कथित अनैतिक गतिविधियों का खुलासा किया है। डीएसपी कुलदीप वालिया के अनुसार, मुखबिर की सूचना पर बोगस ग्राहक भेजकर कार्रवाई की गई। पुलिस ने होटल संचालक भंवरलाल माली को गिरफ्तार किया और एक युवती को सुरक्षित रेस्क्यू किया।
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चूरू

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Kamal Mishra

Oct 16, 2026

churu hotel raid

Churu Hotel Raid: पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो-पत्रिका)

चूरू। जिले के सरदारशहर में पुलिस ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रोडवेज बस स्टैंड के पीछे स्थित एक होटल पर छापा मारा। पुलिस के अनुसार, होटल की आड़ में कथित रूप से अनैतिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने होटल संचालक को गिरफ्तार किया और मौके से एक युवती को सुरक्षित रेस्क्यू किया। मामले में पीटा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, सरदारशहर में होटल की आड़ में अनैतिक गतिविधियां संचालित होने की सूचना मिली थी। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने पहले इसकी पुष्टि करने की योजना बनाई। इसके लिए बोगस ग्राहक भेजा गया। शुरुआती जानकारी की पुष्टि होने के बाद पुलिस टीम ने रोडवेज बस स्टैंड के पीछे स्थित होटल पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने वार्ड 25 निवासी होटल संचालक भंवरलाल माली को पकड़ लिया। पुलिस ने मौके से एक युवती को भी सुरक्षित बाहर निकालकर रेस्क्यू किया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद युवती को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।

पीटा एक्ट के तहत मामला दर्ज

डीएसपी कुलदीप वालिया ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की गई। होटल संचालक के खिलाफ पीटा एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि होटल में कथित गतिविधियां कब से संचालित हो रही थीं और इसमें अन्य लोगों की कोई भूमिका थी या नहीं।

अन्य लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में

थानाधिकारी धीरेंद्रसिंह शेखावत के अनुसार, मामले की जांच जारी है। पुलिस होटल से जुड़े तथ्यों और कथित गतिविधियों में अन्य लोगों की संभावित संलिप्तता की पड़ताल कर रही है। जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरदारशहर में हुई इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच में जुटी है।

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Updated on:

16 Oct 2026 10:45 pm

Published on:

16 Oct 2026 10:45 pm

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