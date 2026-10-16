Churu News: होटल के अंदर चल रही थी अनैतिक गतिविधि, पुलिस ने छापा मारकर संचालक को पकड़ा, युवती का किया रेस्क्यू

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, सरदारशहर में होटल की आड़ में अनैतिक गतिविधियां संचालित होने की सूचना मिली थी। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने पहले इसकी पुष्टि करने की योजना बनाई। इसके लिए बोगस ग्राहक भेजा गया। शुरुआती जानकारी की पुष्टि होने के बाद पुलिस टीम ने रोडवेज बस स्टैंड के पीछे स्थित होटल पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने वार्ड 25 निवासी होटल संचालक भंवरलाल माली को पकड़ लिया। पुलिस ने मौके से एक युवती को भी सुरक्षित बाहर निकालकर रेस्क्यू किया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद युवती को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।