निगम चुनाव: कांग्रेस एजेंट नहीं बैठने दिया तो प्रत्याशी अनिता ने किया हंगामा, गरमाया माहौल, जयपुर में वार्ड 26 का मामला

वहीं वार्ड 113 के कांवटिया का खुर्रा स्थित अग्रवाल धर्मशाला मतदान केंद्र पर सुबह करीब 7:15 बजे ईवीएम मशीन खराब हो गई। करीब आधे घंटे तक मतदान प्रभावित रहा। मशीन खराब होने की जानकारी मिलने पर कुछ मतदाता वापस लौट गए। वहीं, कतार में खड़े मतदाताओं ने नाराजगी जताते हुए कहा कि मतदान शुरू होने से पहले मशीनों की जांच पूरी होनी चाहिए थी। वार्ड 141 के बूथ नंबर 11 पर भी ईवीएम कुछ समय के लिए बंद हो गई, जिसे बाद में ठीक कर दिया गया।