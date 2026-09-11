Jaipur: रात में सो रही 2 माह की मासूम पर झपटा आवारा कुत्ता, नोच डाली आंख; डॉक्टरों ने सर्जरी कर दी नई जिंदगी

नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. माया हाडा ने बताया कि बच्ची रात के समय घर में सो रही थी। इसी दौरान बिजली गुल हो गई। अंधेरे के कारण घर का दरवाजा खुला रह गया और एक आवारा कुत्ता घर के अंदर घुस आया। कुत्ते ने घर में सो रही बच्ची के चेहरे पर हमला कर दिया। हमले में बच्ची की पलक कट गई और आंख को गंभीर चोट पहुंची। चोट इतनी गंभीर थी कि आंख की आंसू नली भी क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद बच्ची को उपचार के लिए आरयूएचएस अस्पताल लाया गया।