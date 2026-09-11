Jaipur Murder News: जयपुर में चार हत्याओं से सनसनी, पत्नी और तीन बच्चों की हत्या, आरोपी फरार

Jaipur Murder News: जयपुर। राजधानी जयपुर में एक ही परिवार के चार लोगों की निर्मम हत्या का मामला सामने आने से सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, करधनी थाना क्षेत्र के हाथोज स्थित स्कॉलर्स इंटरनेशनल स्कूल के पास गोविंदपुरी कॉलोनी में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और तीन बच्चों की कथित तौर पर सीमेंट के ब्लॉक से हमला कर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी राहुल झा मौके से फरार हो गया। एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए।