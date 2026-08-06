MP Weather : एमपी के 16 जिलों में होगी भारी बारिश, IMD की बड़ी भविष्यवाणी

MP Weather Update : मध्य प्रदेश में मानसूनी गतिविधियों के चलते बुधवार को भोपाल के साथ - साथ इंदौर और ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आने वाले 16 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। वहीं, प्रदेश के सीधी जिले में सबसे ज्यादा 74 मिलीमीटर बरिश रिकॉर्ड की गई है। जबकि, सूबे के ग्वालियर में 57 मिलीमीटर, दतिया में 49 मिलीमीटर और रीवा में 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई।