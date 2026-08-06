Bhopal News : बच्चों की आंखों से पानी आना एलर्जी नहीं, ‘ब्लॉक्ड टियर डक्ट’ के हैं संकेत

Bhopal News : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शिशुओं और छोटे बच्चों की आंखों से लगातार पानी आने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अभिभावक इसे सामान्य एलर्जी या संक्रमण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि कुछ बच्चों में ये जन्मजात बंद आंसू की नली के कारण होता है। शहर में स्थित भोपाल एम्स के नेत्र विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर जांच और इलाज से अधिकतर बच्चों की समस्या ठीक हो जाती है, लेकिन देर करने पर संक्रमण बढ़ सकता है और गंभीर नेत्र रोग का खतरा भी हो सकता है।