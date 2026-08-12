एमपी के 3 आइएएस को बड़ी जिम्मेदारी, दीप्ति मुखर्जी को उच्च शिक्षा सचिव बनाने केंद्र सरकार ने किया संशोधन

मप्र कैडर की 1994 बैच की आइएएस पल्लवी जैन गोविल को कॉर्पोरेट मामलात मंत्रालय में सचिव बनाई गई हैं। वे अभी युवा मामलों के विभाग की सचिव हैं। वहीं मप्र कैडर के ही 1992 के आइएएस वीके कंथाराव को गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग में ओएसडी नियुक्त किया गया है। वे अभी जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव का पद संभाल रहे है। वीएल कांता राव, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग में विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) का कार्यभार वर्तमान सचिव अंशुली आर्य की सेवानिवृत्ति के बाद संभालेंगे।