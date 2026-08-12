mp rain एमपी को सावन जमकर भिगो रहा है। प्रदेशभर में इन दिनों कहीं तेज वर्षा हो रही है, तो कहीं हल्की और मध्यम बौछारें पड़ रही हैं। इस समय एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। मानसून ट्रफ भी मप्र के ऊपर से गुजर रही है। इसलिए बारिश का दौर बना हुआ है। अगले तीन भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। प्रदेश के अनेक स्थानों पर मंगलवार को दिनभर के बाद रात में भी बारिश हुई। गुना में 85 मिमी और खंडवा में 58 मिमी बारिश शाम तक दर्ज की गई। भोपाल में सुबह से बादलों के साथ दोपहर तक फुहारों और इसके बाद शाम तक कभी तेज तो कभी मध्यम बारिश की स्थिति बनी रही। भोपाल और गुना में बुधवार को स्कूलों में छुट्‌टी घोषित कर दी गई है।