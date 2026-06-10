जल जीवन मिशन : 50 करोड़ की नल-जल परियोजनाएं फेल, सूख रहे कंठ

पंधाना के बाबली ग्राम पंचायत में नाली के निर्माण के दौरान पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। इससे लाखों रुपए की लागत की नल-जल योजना लंबे समय से बंद पड़ी है। जलापूर्ति ठप होने से डेढ़ हजार आबादी के सामने पेयजल का संकट है। मामले में पंचायत को पाइप लाइन सुधार के लिए तकनीकी स्वीकृति देकर अधिकारी इतिश्री कर लिए हैं।