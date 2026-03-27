ASI चुपके से ले रहा था ‘7000’ की रिश्वत, फिल्मी स्टाइल में आ गई लोकायुक्त टीम

श्यामलाल उपाध्याय ने रिश्वत देने के बजाय इसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक राजेश सहाय से की। शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त टीम ने मामले का सत्यापन कराया, जिसमें आरोप सही पाए गए। इसके बाद 27 मार्च 2026 को लोकायुक्त की विशेष टीम का गठन किया गया। सारा मामला समझने के बाद योजना के अनुसार आवेदक को आरोपी से मिलने के लिए भेजा गया। जब आरोपी एएसआई रवीन्द्र कुमार गुरू कसरावद बस स्टैंड पर आवेदक से 7 हजार रुपए की रिश्वत ले रहा था, उसी दौरान फिल्मी स्टाइल में लोकायुक्त टीम ने अचानक से पहुंचकर उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी के कब्जे से रिश्वत की राशि भी बरामद की गई।