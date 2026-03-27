रामनवमी पर टूटा दुखों का पहाड़, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौके पर मौत

Gwalior Road accident (Photo Source - Patrika)
Gwalior Road Accidents: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में भीषण सड़क हादसे में ऑटो में सवार पांच लोगों की मौत हो गई। घटना थाटीपुर थाना क्षेत्र के परशुराम चौराहे पर आज तड़के 3 बजे हुई है। एक ही परिवार के लोग शीतला माता मंदिर से दर्शन कर घर लौट रहे थे। जिसमे ऑटो में ड्राइवर सहित कुल नौ लोग सवार थे। जबकि चार लोग घायल हुए हैं जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वही पुलिस ने कार चालक को कार सहित गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है।
घासमंडी हजीरा और थाटीपुर सुरेश नगर निवासी एक ही परिवार के महिला, पुरुष, बच्चे ऑटो से सवार होकर देर रात शीतला माता दर्शन करने के लिए गए हुए थे और दर्शन कर आज तड़के 3 बजे ऑटो से घर वापस लौट रहे थे। जब वह थाटीपुर थाना क्षेत्र के परशुराम चौराहे पर पहुंचे। तभी एक लापरवाही से चली आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने ऑटो को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो में सवार घटनास्थल पर पांच लोगों की मौत हो गई। जबकि ऑटो चालक सहित चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
मृतकों में हजीरा घासमंडी में रहने वाले 55 साल के इंद्रजीत शाक्य, उनकी 52 साल की पत्नी लीला शाक्य, सुरेश नगर निवासी मृतक इंद्रजीत का भतीजा 30 साल का शुभम शाक्य, 25 साल की उसकी पत्नी शगुन शाक्य और शगुन की 60 साल की मां प्रीति शाक्य की मौत हो गई। इनके अलावा घायल होने वालों में शुभम के 2 बेटे 6 साल का आरव, 5 साल का प्रियांश के साथ साथ मृतक शुभम की 20 साल की बहन प्रीति शाक्य और एक ऑटो चालक राकेश शामिल है।
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को जयारोग्य अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने कार चालक अमन शर्मा निवासी दर्पण कॉलोनी को कार सहित गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अब सभी मृतकों के शवों को पीएम के लिए भेजा है। पुलिस का कहना है कि प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा कार चालक के नशे में होने की जानकारी भी दी गई है। फिलहाल पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
भीषण सड़क हादसे में ऑटो में सवार पांच लोगों की मौत हो गई। घटना थाटीपुर थाना क्षेत्र के परशुराम चौराहे पर आज तड़के 3 बजे हुई है। एक ही परिवार के लोग शीतला माता मंदिर से दर्शन कर घर लौट रहे थे। जिसमे ऑटो में ड्राइवर सहित कुल नौ लोग सवार थे। जबकि चार लोग घायल हुए हैं जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। चालक को कार सहित गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। - अतुल सोनी सी एस पी
महिला, पुरुष, बच्चे ऑटो से सवार होकर देर रात शीतला माता दर्शन करने के लिए गए हुए थे और दर्शन कर घर वापस लौट रहे थे। जब परशुराम चौराहे पर पहुंचे। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने ऑटो को पीछे से टक्कर मार दी। - उमा शाक्य मृतक की परिजन
डॉक्टर से बातचीत हुई है एक्सीडेंट में चार लोग घायल हुए हैं उनका इलाज चल रहा है। दोनों बच्चे सुरक्षित हैं। महिला का फैक्चर हुआ है ऑटो चालक के हेड इंज्रीज हुई है। उनका इलाज चल रहा है जो बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है वहां किया जा रहा है। कार सवार को गिरफ्तार कर लिया है। - धर्मवीर सिंह यादव एस एस पी ग्वालियर
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