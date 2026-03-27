27 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

रामनवमी पर टूटा दुखों का पहाड़, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौके पर मौत

Gwalior Road Accidents: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में भीषण सड़क हादसे में ऑटो में सवार पांच लोगों की मौत हो गई। घटना थाटीपुर थाना क्षेत्र के परशुराम चौराहे पर आज तड़के 3 बजे हुई है। एक ही परिवार के लोग शीतला माता मंदिर से दर्शन कर घर लौट रहे थे। जिसमे ऑटो में ड्राइवर सहित कुल [&hellip;]

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Mar 27, 2026

Gwalior Road Accidents

Gwalior Road accident (Photo Source - Patrika)

Gwalior Road Accidents: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में भीषण सड़क हादसे में ऑटो में सवार पांच लोगों की मौत हो गई। घटना थाटीपुर थाना क्षेत्र के परशुराम चौराहे पर आज तड़के 3 बजे हुई है। एक ही परिवार के लोग शीतला माता मंदिर से दर्शन कर घर लौट रहे थे। जिसमे ऑटो में ड्राइवर सहित कुल नौ लोग सवार थे। जबकि चार लोग घायल हुए हैं जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वही पुलिस ने कार चालक को कार सहित गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है।

घासमंडी हजीरा और थाटीपुर सुरेश नगर निवासी एक ही परिवार के महिला, पुरुष, बच्चे ऑटो से सवार होकर देर रात शीतला माता दर्शन करने के लिए गए हुए थे और दर्शन कर आज तड़के 3 बजे ऑटो से घर वापस लौट रहे थे। जब वह थाटीपुर थाना क्षेत्र के परशुराम चौराहे पर पहुंचे। तभी एक लापरवाही से चली आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने ऑटो को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो में सवार घटनास्थल पर पांच लोगों की मौत हो गई। जबकि ऑटो चालक सहित चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

मौके पर पहुंचे अधिकारी

मृतकों में हजीरा घासमंडी में रहने वाले 55 साल के इंद्रजीत शाक्य, उनकी 52 साल की पत्नी लीला शाक्य, सुरेश नगर निवासी मृतक इंद्रजीत का भतीजा 30 साल का शुभम शाक्य, 25 साल की उसकी पत्नी शगुन शाक्य और शगुन की 60 साल की मां प्रीति शाक्य की मौत हो गई। इनके अलावा घायल होने वालों में शुभम के 2 बेटे 6 साल का आरव, 5 साल का प्रियांश के साथ साथ मृतक शुभम की 20 साल की बहन प्रीति शाक्य और एक ऑटो चालक राकेश शामिल है।

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को जयारोग्य अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने कार चालक अमन शर्मा निवासी दर्पण कॉलोनी को कार सहित गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अब सभी मृतकों के शवों को पीएम के लिए भेजा है। पुलिस का कहना है कि प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा कार चालक के नशे में होने की जानकारी भी दी गई है। फिलहाल पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

5 लोगों की मौके पर मौत

भीषण सड़क हादसे में ऑटो में सवार पांच लोगों की मौत हो गई। घटना थाटीपुर थाना क्षेत्र के परशुराम चौराहे पर आज तड़के 3 बजे हुई है। एक ही परिवार के लोग शीतला माता मंदिर से दर्शन कर घर लौट रहे थे। जिसमे ऑटो में ड्राइवर सहित कुल नौ लोग सवार थे। जबकि चार लोग घायल हुए हैं जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। चालक को कार सहित गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। - अतुल सोनी सी एस पी

महिला, पुरुष, बच्चे ऑटो से सवार होकर देर रात शीतला माता दर्शन करने के लिए गए हुए थे और दर्शन कर घर वापस लौट रहे थे। जब परशुराम चौराहे पर पहुंचे। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने ऑटो को पीछे से टक्कर मार दी। - उमा शाक्य मृतक की परिजन

डॉक्टर से बातचीत हुई है एक्सीडेंट में चार लोग घायल हुए हैं उनका इलाज चल रहा है। दोनों बच्चे सुरक्षित हैं। महिला का फैक्चर हुआ है ऑटो चालक के हेड इंज्रीज हुई है। उनका इलाज चल रहा है जो बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है वहां किया जा रहा है। कार सवार को गिरफ्तार कर लिया है। - धर्मवीर सिंह यादव एस एस पी ग्वालियर

ये भी पढ़ें

एम्स OPD में ‘पर्चा’ बनवाने का तरीका बदला, नहीं लगानी पड़ेगी लाइन
भोपाल
AIIMS Bhopal

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Mar 2026 11:47 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / रामनवमी पर टूटा दुखों का पहाड़, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौके पर मौत

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अफसरों पर महापौर नाराज-बोली, शहर में अंधेरा है आप लोग क्या कर रहे हो,BJP पार्षदों के लिए फाइल बनेंगी तो हमारी भी

nagar nigam mic meeting
ग्वालियर

ईरान-इजरायल की जंग को ग्वालियर का ‘देसी’ जवाब : बिना सिलेंडर निपट गई पूरी शादी

400 मेहमान, 55 पकवान और 'जीरो' सिलेंडर, कैटरर ने भट्टी, चूल्हे और बिजली से जीती महंगाई के खिलाफ जंग
समाचार

पांच जिलों में एक लाख बुकिंग, वेटिंग धीरे-धीरे नीचे आने लगी, डीजल-पेट्रोल का स्टॉक 25 दिन का

वरिष्ठ अधिकारियों ने संभागायुक्त कार्यालय में गैस, पेट्रोल व डीजल को लेकर ली बैठक
ग्वालियर

ईरान-इजराइल संघर्ष का खान-पान के बाजार पर दिखने लगा असर, रेस्टोरेंट-होटलों में नाश्ता और खाना महंगा

ग्वालियर

32.5 करोड़ ज्यादा राजस्व के बावजूद 17 शराब दुकानें अब भी नहीं हुईं नीलाम

32.5 करोड़ ज्यादा राजस्व के बावजूद 17 शराब दुकानें अब भी नहीं हुईं नीलाम
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.