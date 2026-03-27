रामनवमी पर टूटा दुखों का पहाड़, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौके पर मौत

घासमंडी हजीरा और थाटीपुर सुरेश नगर निवासी एक ही परिवार के महिला, पुरुष, बच्चे ऑटो से सवार होकर देर रात शीतला माता दर्शन करने के लिए गए हुए थे और दर्शन कर आज तड़के 3 बजे ऑटो से घर वापस लौट रहे थे। जब वह थाटीपुर थाना क्षेत्र के परशुराम चौराहे पर पहुंचे। तभी एक लापरवाही से चली आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने ऑटो को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो में सवार घटनास्थल पर पांच लोगों की मौत हो गई। जबकि ऑटो चालक सहित चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।