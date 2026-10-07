देवास में पटवारियों का बड़ा प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट में की जमकर नारेबाजी

Dewas Patwari Protest: मध्यप्रदेश के देवास में कलेक्टर के आदेश के विरोध में बुधवार को देवास कलेक्टर कार्यालय पर पटवारियों ने जमकर नारेबाजी व प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में जिलेभर से पटवारी देवास कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे पटवारियों ने उन तीनों परिवीक्षाधीन पटवारियों की सेवा समाप्ति का आदेश वापस लिए जाने की मांग की है। बता दें कि पूरा मामला कलेक्टर द्वारा की गई कार्रवाई से जुड़ा हुआ है।