Rajasthan : आचार संहिता के बीच विभाग ने खोलीं 65 नई खानों की नीलामी, जालौर में सबसे ज्यादा 24

Rajasthan : राजस्थान में पंचायत चुनाव की आचार संहिता के चलते नए कार्यों पर रोक है, लेकिन खान एवं भू विज्ञान विभाग ने 8 जिलों में 65 नई खानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग के निदेशक एमपी मीणा की ओर से जारी आदेश के अनुसार ऑनलाइन नीलामी 12 नवंबर से शुरू होकर पूरे महीने चलेगी। यह खानें 50 साल की अवधि के लिए नीलाम की जा रही हैं। नीलामी में मैसेनरी स्टोन, सैंड स्टोन, चाइना क्ले, सिलिका सैंड, बजरी, बॉल क्ले और लाइमस्टोन की खानें शामिल हैं। खास बात यह है कि इनमें आठ से अधिक खानें चरागाह भूमि पर स्थित हैं। ऐसे में आचार संहिता के दौरान नीलामी प्रक्रिया शुरू करने और अलग-अलग श्रेणी की भूमि पर खानों के आवंटन को लेकर विभागीय फैसले पर सवाल उठ सकते हैं।