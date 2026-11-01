LPG Cylinder Price Hike: राजस्थान में दिवाली से पहले महंगाई का ज़ोरदार झटका! कमर्शियल LPG गैस सिलेंडरों की कीमतों में इज़ाफ़ा

Commercial LPG cylinder price hike - File PIC
दीपावली से ठीक पहले राजस्थान की राजधानी जयपुर में महंगाई का एक और झटका लगा है। तेल विपणन कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों (19 किग्रा) की कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला किया है। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में ₹9.50 का इजाफा किया गया है। इस ताजा बढ़ोतरी के बाद जयपुर में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत बढ़कर ₹2,847 हो गई है। संशोधित दरें आज रविवार सुबह 6 बजे से तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई हैं।
हालांकि, आम परिवारों और गृहणियों के रसोई के बजट के लिहाज से राहत की खबर यह है कि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर अपने पुराने तय दाम ₹945.50 पर पूरी तरह यथावत (स्थिर) बना रहेगा।
राजस्थान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन के अध्यक्ष दीपक गहलोत ने दरों में हुए इस बदलाव की आधिकारिक जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और ईंधन के मानकों में आए उतार-चढ़ाव के बाद पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा हर महीने की शुरुआत या समीक्षा के आधार पर कीमतों का संशोधन किया जाता है।
इसी क्रम में व्यावसायिक उपयोग वाले 19 किग्रा सिलेंडरों की दरें बढ़ाई गई हैं, जिसकी नई रेट लिस्ट प्रदेश की सभी गैस एजेंसियों को उपलब्ध करा दी गई है।
दीपावली के इस त्योहारी सीजन में जब बाजार गुलजार हैं और मिठाइयों व खान-पान के आउटलेट्स पर बिक्री अपने चरम पर है, ऐसे समय में कमर्शियल गैस सिलेंडर का महंगा होना व्यापारिक जगत के लिए अतिरिक्त वित्तीय बोझ लेकर आया है:
खान-पान की लागत बढ़ेगी: होटल, ढाबों, रेस्तरां, हलवाइयों और कैटरिंग व्यवसायों में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। ₹9.50 की इस बढ़ोतरी से उनके दैनिक संचालन लागत में बढ़ोतरी होगी।
मिठाइयों व व्यंजनों पर प्रभाव: त्योहारी सीजन में बल्क कुकिंग के कारण कैटरर्स और मिष्ठान भंडारों का बजट प्रभावित होने की आशंका है।
व्यावसायिक सिलेंडर में हुई बढ़ोतरी के बीच आम उपभोक्ताओं और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए राहत की बात यह है कि 14.2 किग्रा वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की दरों को नहीं छेड़ा गया है। जयपुर में घरेलू सिलेंडर ₹945.50 के भाव पर ही मिलेगा, जिससे त्यौहार के दौरान आम नागरिकों के मासिक किचन बजट पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।
व्यापारिक संगठनों ने उम्मीद जताई है कि त्यौहार संपन्न होने के बाद आगामी मासिक समीक्षा में तेल कंपनियां कमर्शियल सिलेंडरों की दरों में कटौती कर कारोबारियों को राहत प्रदान करेंगी।
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