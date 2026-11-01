LPG Cylinder Price Hike: राजस्थान में दिवाली से पहले महंगाई का ज़ोरदार झटका! कमर्शियल LPG गैस सिलेंडरों की कीमतों में इज़ाफ़ा

दीपावली से ठीक पहले राजस्थान की राजधानी जयपुर में महंगाई का एक और झटका लगा है। तेल विपणन कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों (19 किग्रा) की कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला किया है। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में ₹9.50 का इजाफा किया गया है। इस ताजा बढ़ोतरी के बाद जयपुर में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत बढ़कर ₹2,847 हो गई है। संशोधित दरें आज रविवार सुबह 6 बजे से तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई हैं।