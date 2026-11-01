महाराष्ट्र के जालना में भयानक हादसा, फ्लाईओवर से ढाबे पर गिरा बेकाबू कंटेनर, 2 लोगों की मौत

Container Falls on Dhaba: महाराष्ट्र के जालना शहर में शनिवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। भाग्यनगर इलाके में तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर से सीधे नीचे स्थित एक ढाबे पर जा गिरा। इस भीषण हादसे में कंटेनर चालक समेत दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में कंटेनर भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। जालना के सब-डिविजनल पुलिस अधिकारी अनंत कुलकर्णी ने बताया, "कंटेनर ट्रक अंबड चौफुली और नूतन वसाहत के बीच स्थित फ्लाईओवर से गुजर रहा था। इसी दौरान वह पुल से नीचे गिर गया। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही गश्त पर तैनात पुलिस अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। क्षतिग्रस्त वाहन अभी भी घटनास्थल पर मौजूद है। फिलहाल किसी अन्य के हताहत होने की सूचना नहीं है।"