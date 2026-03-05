Iran Israel War: क्या ईरानी नौसैनिक जहाज को गिराने के लिए अमेरिका सेना ने किया भारतीय पोर्ट का इस्तेमाल? विदेश मंत्रालय का आया जवाब

चैनल का एक वीडियो क्लिप शेयर करते हुए कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि US डिफेंस सेक्रेटरी के पूर्व सलाहकार मैकग्रेगर डगलस कह रहे हैं कि जंग के दौरान उनके मध्य एशिया में मौजूद सभी बेस तबाह हो गए हैं। इसलिए यूएस आर्मी को भारत पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जहां पोर्ट्स उतने अच्छे नहीं हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि क्या मोदी सरकार भारत के पोर्ट्स को US-इजरायल को एक ऐसी लड़ाई में इस्तेमाल करने दे रही है जिसमें बेगुनाह आम लोग मारे जा रहे हैं? क्या भारत को भारतीय नागरिकों या हमारी संसद को बताए बिना इस लड़ाई में घसीटा जा रहा है?