Rajya Sabha Election: कांग्रेस ने जारी की अपनी लिस्ट, अभिषेक मनु सिंघवी सहित इन नेताओं का नाम शामिल

Rajya Sabha Election: राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी की है। इस सूची में 6 नेताओं का नाम शामिल है। पार्टी ने तेलंगाना से वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी, वेम नरेंद्र रेड्डी, छत्तीसगढ़ से फूलो देवी नेताम, हरियाणा से करमवीर सिंह बौद्ध, हिमचाल प्रदेश से अनुराग शर्मा और तमिलनाडु से क्रिस्टोफर तिलक को प्रत्याशी बनाया है।