राष्ट्रीय

Rajya Sabha Election: कांग्रेस ने जारी की अपनी लिस्ट, अभिषेक मनु सिंघवी सहित इन नेताओं का नाम शामिल

Rajya Sabha Election: राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में 6 नेताओं का नाम है। तेलंगाना से वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी को प्रत्याशी बनाया है। 

भारत

image

Mar 05, 2026

Abhishek Manu Singhvi ,Rahul Gandhi

राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की सूची (Photo-IANS)

Rajya Sabha Election: राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी की है। इस सूची में 6 नेताओं का नाम शामिल है। पार्टी ने तेलंगाना से वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी, वेम नरेंद्र रेड्डी, छत्तीसगढ़ से फूलो देवी नेताम, हरियाणा से करमवीर सिंह बौद्ध, हिमचाल प्रदेश से अनुराग शर्मा और तमिलनाडु से क्रिस्टोफर तिलक को प्रत्याशी बनाया है।

सिंघवी का राज्यसभा जाना था तय

दरअसल, पहले से ही अभिषेक मनु सिंघवी का तेलंगाना से राज्यसभा जाना तय माना जा रहा था। वहीं तेलंगाना से वेम नरेंद्र रेड्डी का नाम भी शामिल हैं। रेड्डी सीएम रेवंत रेड्डी के करीबी सलाहकार है। बताया जा रहा है कि सीएम से निकटता और पार्टी की मजबूती को देखते हुए उनके नाम पर फैसला लिया गया है।

फूलो देवी नेताम को बनाया प्रत्याशी

कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोट बैंक को मबजूत करने के लिए बड़ा दांव खेला है। पार्टी ने यहां से फूलो देवी नेताम को प्रत्याशी बनाया है। वे पार्टी की वरिष्ठ नेता है साथ ही आदिवासी समुदाय के बीच उनकी अच्छी पकड़ माना जाती है। 

हरियाणा से करमवीर को बनाया प्रत्याशी

हरियाणा से कांग्रेस ने करमवीर सिंह बौद्ध को प्रत्याशी बनाया गया है। वे अंबाला जिले के रहने वाले हैं और करीब चार साल पहले हरियाणा सचिवालय से प्रशासनिक अधिकारी के पद से रियाटमेंट हुए थे। 

दरअसल, वे प्रदेश में कांग्रेस के किसी भी गुट या खेमें से जुड़े हुए नेता नहीं माने जाते हैं। यहीं वजह की पार्टी ने करमवीर को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वे दलित समुदाय से आते है और अपने समुदाय पर उनकी अच्छी पकड़ हैं।

क्या है राज्यसभा चुनाव का शेड्यूल

राज्यसभा की 37 सीटों के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 5 मार्च है। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 9 मार्च है और 16 मार्च को इन सीटों के लिए वोटिंग होगी। वहीं 20 मार्च तक पूरी प्रक्रिया खत्म कर ली जाएगी।

Updated on:

05 Mar 2026 09:32 am

Published on:

05 Mar 2026 08:53 am

Hindi News / National News / Rajya Sabha Election: कांग्रेस ने जारी की अपनी लिस्ट, अभिषेक मनु सिंघवी सहित इन नेताओं का नाम शामिल

