5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Nitish Kumar Rajya Sabha: नीतीश का राज्य सभा जाने का JDU नेता ही कर रहे विरोध, दे दी बड़ी चेतावनी

Bihar Politics: बिहार की राजनीति में गुरुवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। सीएम नीतीश कुमार के राज्य सभा जाने को लेकर जेडीयू कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Ashib Khan

Mar 05, 2026

Bihar News, Bihar CM Nitish Kumar, Nitish Kumar, JDU, Bihar Politics, Rajya Sabha Elections 2026, Rajya Sabha Elections,

बिहार के सीएम नीतीश कुमार (Photo-IANS)

Bihar Politics: बिहार की राजनीति में गुरुवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। सीएम नीतीश कुमार के राज्य सभा जाने को लेकर जेडीयू कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया है। इस पर जेडीयू नेता राजीव रंजन पटेल ने कहा कि हम रोएं नहीं तो क्या करें? हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लाठीचार्ज और लात-घूंसे सहे। 2025 में हमने घर-घर जाकर नीतीश कुमार के लिए वोट मांगें। अगर वह मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो बिहार के लोग कहां जाएंगे?

निशांत को राज्य सभा भेजने की मांग

वहीं इस दौरान उन्होंने निशांत को राज्य सभा भेजने की भी मांग की। जेडीयू नेता ने कहा कि आज चुनाव करा सकते हैं और जिसे चाहें मुख्यमंत्री बना सकते हैं। कार्यकर्ताओं की बस यही मांग है कि निशांत (नीतीश कुमार के बेटे) को राज्यसभा भेजा जाए।

जेडीयू नेताओं ने दी चेतावनी 

जेडीयू नेता रंजन पटेल ने आगे कहा कि अगर कोई मुख्यमंत्री बदलना चाहता है और उन्हें लगता है कि उनमें लीडरशिप बदलने की ताकत है। उनके चेहरे में इतनी ताकत है, तो वे चुनाव कराकर बहुमत लाएं, हम कुछ नहीं कहेंगे। हम यहीं रहेंगे और नीतीश कुमार को नामांकन दाखिल करने नहीं जाने देंगे। निशांत कुमार नॉमिनेट होंगे, हम नीतीश कुमार को नहीं जाने देंगे।

किसी ने नहीं मनाई होली

उन्होंने कहा कि बिहार की जनता रो रही है, कल किसी ने होली नहीं मनाई। हजारों कार्यकर्ता कह रहे हैं कि उन्होंने नीतीश कुमार के लिए काम किया। फैसले से पहले कार्यकर्ताओं से पूछा ही नहीं गया। अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो हम क्यों रहते? नीतीश कुमार की सेहत बिल्कुल ठीक है।

‘बिहार के सीएम बने रहे नीतीश’

वहीं JD(U) नेता संजय सिंह ने कहा कि अगर उन्होंने यह फैसला कर लिया है कि वह राज्य सभा जाना चाहते हैं, तो हम इसका विरोध नहीं कर सकते, लेकिन बिहार की जनता चाहती है कि वह बिहार के CM बने रहें। इस दौरान उन्होंने निशांत कुमार को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। जेडीयू नेता ने कहा कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए। वह एक पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं।

ये भी पढ़ें

Nishant Political Entry: क्या शुरू होने जा रहा है ‘निशांत युग’? जदयू में एंट्री से पहले पढ़ें उनसे जुड़ी बातें
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

05 Mar 2026 11:19 am

Published on:

05 Mar 2026 09:50 am

Hindi News / National News / Nitish Kumar Rajya Sabha: नीतीश का राज्य सभा जाने का JDU नेता ही कर रहे विरोध, दे दी बड़ी चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘दोनों सदनों का सदस्य बनूं’, राज्य सभा चुनाव पर आ गई नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया

Bihar News, Bihar CM Nitish Kumar, Nitish Kumar, JDU, Bihar Politics, Rajya Sabha Elections 2026, Rajya Sabha Elections,
राष्ट्रीय

‘नीतीश कुमार बीजेपी के जाल में फंस गए’…CM पद छोड़ने पर RJD MLC का बड़ा बयान, फूट-फूटकर रो रहे कार्यकर्ता

राष्ट्रीय

राज्य सभा की लिस्ट आते ही कांग्रेस में बगावत, हो सकता है बड़ा खेला

राष्ट्रीय

पीएम मोदी हैं बिल्कुल हटके, 25 साल में नहीं ली एक भी छुट्टी, कनाडाई पीएम ने की जमकर तारीफ

Indian Prime Minister Narendra Modi with Canadian PM Mark Carney
विदेश

Rajya Sabha Election: कांग्रेस ने जारी की अपनी लिस्ट, अभिषेक मनु सिंघवी सहित इन नेताओं का नाम शामिल

Abhishek Manu Singhvi ,Rahul Gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.