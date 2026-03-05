राज्य सभा की लिस्ट आते ही कांग्रेस में बगावत, हो सकता है बड़ा खेला

Rajya Sabha Elections: राज्य सभा चुनाव के लिए सूची जारी होने पर कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। दरअसल, अपनी सूची में 5 राज्यों के 6 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं की नाराजगी की भी खबरें सामने आने लगी हैं। पार्टी ने हरियाणा से करमवीर सिंह बौद्ध और हिमाचल प्रदेश से अनुराग शर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। दोनों ही राज्यों में प्रत्याशियों का विरोध होना शुरू हो गया है।