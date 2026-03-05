Nitish Kumar Rajya Sabha: नीतीश आज सुबह 11.30 बजे करेंगे नामांकन, गृहमंत्री अमित शाह भी रहेंगे मौजूद, बिन ‘सुशासन बाबू’ कैसे चलेगी बिहार सरकार?

इधर, नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए नामांकन के साथ ही बिहार में नए सिरे से सरकार गठन को लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। राजनीतिक गलियारों में इसे बड़े बदलाव की शुरुआत के रूप में भी देख जा रहा है। जदयू नेता व बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने बुधवार को कहा कि नीतीश कुमार कल नामांकन दाखिल कर रहे हैं। नीतीश कुमार, नितिन नवीन समेत एनडीए के 5 उम्मीदवारों का पर्चा भरवाने के लिए कल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी पटना आ रहे हैं।