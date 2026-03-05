5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Nitish Kumar Rajya Sabha: नीतीश आज सुबह 11.30 बजे करेंगे नामांकन, गृहमंत्री अमित शाह भी रहेंगे मौजूद, बिन ‘सुशासन बाबू’ कैसे चलेगी बिहार सरकार?

Nitish Kumar Rajya Sabha: जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार के सीएम दो दशकों तक राज्य की सियासत करने के बाद एकबार फिर से केंद्र की राजनीति में प्रवेश करने जा रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Mar 05, 2026

बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार (फोटो-वीडियो ग्रैब)

बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार (फोटो-वीडियो ग्रैब)

Nitish Kumar Rajya Sabha: बिहार की राजनीति में नई पटकथा लिखी जा रही है। सीएम नीतीश कुमार आज सुबह 11.30 बजे बिहार विधानसभा पहुंचकर राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उनके साथ जदयू उम्मीदवार के रूप में रामनाथ ठाकुर भी नामांकन दाखिल करेंगे। पार्टी ने सभी नेताओं को इस मौके पर मौजूद रहने को कहा है। नीतीश के नामांकन समारोह में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे।

वहीं, भाजपा की ओर से अध्यक्ष नितिन नवीन और शिवेश कुमार भी नामांकन दाखिल करेंगे। साथ ही, राष्ट्रीय लोक मोर्च के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे।

बिन सुशासन बाबू कैसे चलेगी बिहार सरकार?

इधर, नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए नामांकन के साथ ही बिहार में नए सिरे से सरकार गठन को लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। राजनीतिक गलियारों में इसे बड़े बदलाव की शुरुआत के रूप में भी देख जा रहा है। जदयू नेता व बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने बुधवार को कहा कि नीतीश कुमार कल नामांकन दाखिल कर रहे हैं। नीतीश कुमार, नितिन नवीन समेत एनडीए के 5 उम्मीदवारों का पर्चा भरवाने के लिए कल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी पटना आ रहे हैं।

नामांकन के बाद नीतीश और शाह की बैठक

खबर है कि नामांकन पर्चा भरने के बाद सीएम नीतीश कुमार और NDA नेताओं की बैठक भी होगी। इसमें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में बिहार में नई सरकार के गठन पर भी चर्चा संभव है। जानकारी के मुताबिक, बीजेपी अपना सीएम बनाएगी और जदयू से दो डिप्टी सीएम होंगे।

कौन होगा अगला मुख्यमंत्री?

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के वक्त ही सबकुछ तय हो चुका था, लेकिन नीतीश की अगुवाई में राज्य में NDA को बड़ी जीत मिली। इसके बाद उन्होंने 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली। ऐसे में अब पावर ट्रांसफर की तैयारी पूरी हो चुकी है। बीजेपी की तरफ से CM पद के लिए दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय के नाम की चर्चा हो रही है। इसके अलावा भी कई अन्य नाम के कयास लगाए जा रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Mar 2026 07:00 am

Hindi News / National News / Nitish Kumar Rajya Sabha: नीतीश आज सुबह 11.30 बजे करेंगे नामांकन, गृहमंत्री अमित शाह भी रहेंगे मौजूद, बिन ‘सुशासन बाबू’ कैसे चलेगी बिहार सरकार?

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Iran Israel War: क्या ईरानी नौसैनिक जहाज को गिराने के लिए अमेरिका सेना ने किया भारतीय पोर्ट का इस्तेमाल? विदेश मंत्रालय का आया जवाब

major-attack-off-sri-lankan-coast
राष्ट्रीय

ईरान पर हमले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आया बयान, जानें क्या कहा

AIMPLB statement on Iran, Iran Israel conflict latest, US Israel attack on Iran,
राष्ट्रीय

BIT Mesra के पढ़े हैं निशांत, दो साल तक किसी को पता नहीं था कि नीतीश के बेटे हैं

Nishant Kumar
राष्ट्रीय

तमिलनाडु में तय हुआ सीट फॉर्मूला: कांग्रेस इतनी सीटों पर लड़ेगी चुनाव, DMK की अगुवाई में 21 दलों का गठबंधन

Tamil Nadu Election 2026
राष्ट्रीय

पुंछ में आतंकी साजिश नाकाम: होली पर बड़ी वारदात की फिराक में थे घुसपैठिए? सेना ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन

Poonch
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.