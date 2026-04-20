‘जवान’ के डायरेक्टर एटली और पत्नी प्रिया के घर आई नन्ही परी, अनोखे अंदाज में शेयर की खुशखबरी

पोस्ट की गई फोटोज में से एक में उनका छोटा बेटा मीर उनके पास ही खेल रहा है, जिससे तस्वीरों में एक प्यारी सी "बड़े भाई" वाली फीलिंग आ रही है। वहीं, एक और तस्वीर में, उनके पालतू जानवर भी शूट के दौरान आराम करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रिया ने अपने नोट के आखिर में उन सभी के नाम भी एक साथ लिखे हैं। कैप्शन में प्रिया ने लिखा, "हमारे घर में एक नए सदस्य के आने से हमारा घर और भी ज़्यादा प्यार भरा और आरामदायक होने वाला है! हाँ! हम फिर से प्रेग्नेंट हैं। हमें आप सभी के आशीर्वाद, प्यार और दुआओं की ज़रूरत है 🥰 प्यार के साथ - एटली, प्रिया, मीर, बेकी, यूकी, चॉकी, कॉफी और गूफी।"