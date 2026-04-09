एटली की ‘राका’ ने जीता शाहरुख खान का दिल, डायरेक्टर ने भी दिया ऐसे रिप्लाई, बोले- ‘अभी तो बस शुरुआत है’

एटली ने बताया कि राका एक बेहद निजी प्रोजेक्ट है जिसे वह लगभग दो दशकों से अपने साथ लिए घूम रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, "राका सिर्फ एक फिल्म नहीं है… यह मेरा वो हिस्सा है जिसे मैं सालों से अपने साथ लिए घूम रहा हूं। 18 सालों तक मैंने एक थीम को संजो कर रखा, कभी उसे फीका नहीं पड़ने दिया।" निर्देशक ने आगे कहा कि इस फिल्म को बनाने के सफर ने उनकी परीक्षा ली है, उन्हें आकार दिया है और हर मुश्किल में उनके साथ रहा है। उन्होंने यह कहकर अपनी बात समाप्त की कि यह तो बस शुरुआत है।