गुड न्यूज! फिर पिता बनेगा शाहरुख खान का ये करीबी निर्देशक, पत्नी संग तस्वीर के साथ प्रेग्नेंसी की अनाउंस

Atlee With Wife Announces Second Pregnancy: साउथ सिनेमा के सफल फिल्ममेकर एटली के घर एक बार फिर खुशियों की आहट सुनाई दे रही है। एटली और उनकी पत्नी और प्रोड्यूसर प्रिया एटली ने हाल ही में यह एलान किया है कि वो दूसरी बार माता-पिता बनने वाले हैं। इस खबर के सामने आते ही न सिर्फ उनके फैंस बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के तमाम सितारों ने भी उन्हें ढेरों शुभकामनाएं दी हैं।