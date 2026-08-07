KBC New Season: बिग बी के चश्मे के पीछे छिपी है दो दशक पुरानी याद! चश्मे से जुड़ा दिलचस्प किस्सा क्या है?

बिग बी के चश्मे के पीछे छिपी है दो दशक पुरानी याद! फोटो-IANS
KBC New Season: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन इन दिनों अपने लोकप्रिय क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' (KBC) के नए सीजन को लेकर चर्चा में हैं। शो के दौरान उन्होंने अपने सिग्नेचर टिंटेड चश्मे से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा साझा किया। बिग बी ने बताया कि वह पिछले करीब 25 सालों से एक ही तरह का हल्के टिंट वाला चश्मा पहन रहे हैं और इसके पीछे एक खास वजह है।
शो के दौरान अमिताभ बच्चन ने बताया कि उन्होंने अपने चश्मे के लेंस में हल्का टिंट इसलिए लगवाया ताकि बढ़ती उम्र का असर आंखों पर कम दिखाई दे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि एक बार किसी ने उनसे कहा कि उनके चश्मे का रंग सही नहीं है और उसमें हल्का पीला टिंट नजर आता है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि वह पिछले 25 सालों से यही चश्मा पहन रहे हैं।
बिग बी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि किसी बुजुर्ग की उम्र का सबसे ज्यादा अंदाजा उसकी आंखों से लगाया जाता है। इसलिए उन्होंने अपनी आंखों पर उम्र के असर को थोड़ा छिपाने के लिए चश्मे में हल्का टिंट रखा है।
अमिताभ बच्चन ने शो की रिकॉर्डिंग से जुड़ी जानकारी भी साझा की। उन्होंने बताया कि नए सीजन की पहली रिकॉर्डिंग के दौरान कई तकनीकी बदलाव और फाइन-ट्यूनिंग की जाती है। उन्होंने दर्शकों से कहा कि पहले दिन थोड़ी देरी हो सकती है क्योंकि सेट पर कई छोटी-छोटी तकनीकी तैयारियों को पूरा करने में समय लगता है। इसके लिए उन्होंने हाथ जोड़कर दर्शकों से क्षमा भी मांगी।
शूटिंग शुरू होने से कुछ दिन पहले अमिताभ बच्चन ने अपने निजी ब्लॉग में बताया था कि वह 'कौन बनेगा करोड़पति' के नए सीजन की तैयारियों में लगभग 24 घंटे लगातार व्यस्त रहे। नए सीजन का प्रीमियर 10 अगस्त को होने वाला है।
वर्क फ्रंट की बात करें तो अमिताभ बच्चन आखिरी बार फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' में नजर आए थे। इस फिल्म में उन्होंने अश्वत्थामा का किरदार निभाया था। नाग अश्विन के निर्देशन में बनी इस डिस्टोपियन साइंस-फिक्शन फिल्म में पौराणिक कथाओं और भविष्य की दुनिया का मिश्रण दिखाया गया है, जिसमें अश्वत्थामा भगवान विष्णु के दसवें अवतार कल्कि की रक्षा करते नजर आते हैं।
83 वर्ष की उम्र में भी अमिताभ बच्चन का टिंटेड चश्मा उनके सिग्नेचर लुक का अहम हिस्सा बना हुआ है। KBC के मंच पर साझा किया गया उनका यह किस्सा एक बार फिर उनके सहज और हास्यपूर्ण अंदाज की झलक देता है।
बड़ी खबरेंView All
मनोरंजन
ट्रेंडिंग