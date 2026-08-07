KBC New Season: बिग बी के चश्मे के पीछे छिपी है दो दशक पुरानी याद! चश्मे से जुड़ा दिलचस्प किस्सा क्या है?

KBC New Season: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन इन दिनों अपने लोकप्रिय क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' (KBC) के नए सीजन को लेकर चर्चा में हैं। शो के दौरान उन्होंने अपने सिग्नेचर टिंटेड चश्मे से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा साझा किया। बिग बी ने बताया कि वह पिछले करीब 25 सालों से एक ही तरह का हल्के टिंट वाला चश्मा पहन रहे हैं और इसके पीछे एक खास वजह है।