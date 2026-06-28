3 घंटे इंतजार, फिर लिप-सिंकिंग का आरोप! जैस्मीन सैंडलस पर भड़के फैंस, हुई जमकर ट्रोलिंग

इतना ही नहीं, फैन ने अपने पोस्ट में इस पूरे कार्यक्रम को अब तक का सबसे निराशाजनक लाइव कॉन्सर्ट बताया। उनका कहना था कि वो जैस्मिन सैंडलस की फैंस हैं, लेकिन इस अनुभव के बाद वो भविष्य में किसी को भी उनके शो की सिफारिश नहीं करेंगी। सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं, बल्कि इवेंट मैनेजमेंट भी लोगों के निशाने पर रहा। इसमें कई दर्शकों ने दावा किया कि उन्हें घंटों तक इंतजार करना पड़ा और आयोजन स्थल पर मौजूद स्टाफ की ओर से देरी को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। साथ ही, कुछ यूजर्स ने मैनेजमेंट की व्यवस्था को खराब बताते हुए इसे बेहद अव्यवस्थित करार दिया, जबकि अन्य ने सोशल मीडिया पर आयोजकों की कार्यशैली की आलोचना की।